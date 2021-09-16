Тяжелобольной ребенок из Коми срочно нуждается в финансовой помощи

Фото: ухтинская телепрограмма "День"

Артему всего шесть лет, но за этот короткий срок на его долю выпали тяжелые испытания. Мальчик родился с тяжелым заболеванием - экстрофией мочевого пузыря. Это значит, что орган был снаружи. Младенца сразу же прооперировали, теперь Артем вынужден все время ходить в памперсах.

Живет малыш с отцом Русланом, который воспитывает его один. Денег у семьи катастрофически не хватает, ведь им регулярно нужно ездить из Ухты в Санкт-Петербург на лечение. У Артема вдобавок еще серьезное заболевание глаза, требующее лекарств и ухода.

Сам ухтинец не любит говорить о финансовом положении их семьи. Возможно, историю Артема никто и не узнал, если бы не местные врачи, которые переживают за мальчика.

Сейчас Кокиных ждет поездка в Санкт-Петербург, где врачи намерены прооперировать ребенка, чтобы избавить его от необходимости ходить в памперсах. И если операция будет оплачена по системе ОМС, то вот на дорогу, проживание, реабилитацию и лекарств средств нет.

Если вас не оставила равнодушным история Артема, то можете помочь семье переводом денег. Финансовую поддержку можно направлять на карту Сбербанка по телефону 89042246009, Руслан Григорьевич К.

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