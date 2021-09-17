Жителям Коми придется противостоять сильному морозному ветру

Фото: pexels

С каждым днем в республике становится все холоднее, и вновь синоптики не дают утешительного прогноза. Свежие данные Гидрометцентра обещают только ухудшение погоды.

Во-первых, в регионе вновь станет холоднее: дневная температура поднимется максимум до девяти градусов тепла. Ночная температура будет и того ниже: в среднем по Коми +1, +6, а при прояснениях и вовсе может опуститься до -1 градуса по Цельсию.

Во-вторых, похолодание станет ощутимее из-за северного ветра. В отдельных районах и вовсе ожидается усиление до 15-18 метров в секунду.

В-третьих, после небольшой передышки начинают возвращаться осадки. По всему региону пройдет дождь, иногда и со снегом, в южной части они усилятся до умеренных.

В Сыктывкаре в то же время прольется небольшой дождь, также прогнозируется холодный умеренный ветер. Ночью будет +3, +5 градусов, днем температура станет немного выше: +6, +8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждать ли жителям Коми бабье лето: прогноз синоптиков (подробности)