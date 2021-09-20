В Коми вновь будет штормовой ветер

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Уже который день в Коми бушует сильный порывистый ветер. Сегодня, 20 сентября, прогноз экспертов Гидрометцентра республики вновь обещает усиление ветра. Скорость самых сильных порывов будет достигать 15-20 метров в секунду.

В среднем же холодный северный ветер будет разгоняться до 6-11 м/с. В северо-восточной части региона его скорость достигнет 8-13 м/с. Из осадков днем будет дождь, а в темное время суток – дождь со снегом, причем в основном на западе и востоке.

Температура по Коми ожидается в районе +2, -3 градусов Цельсия ночью и +5, +10 днем. В Сыктывкаре будет не сильно теплее: ночью 0, +2, а днем +6, +8. Ветер будет умеренный, а мокрый снег с дождем пройдет только ночью.

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