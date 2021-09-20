Житель Ухты забил табуретом жену, пока их дети спали в соседней комнате

Табурет, которым ухтинец нанёс первый удар, он выкинул в мусорный контейнер рядом с домом.

Житель Коми пойдёт под суд за жестокое преступление в отношении матери своих детей. Неоднократно судимый ухтинец убил свою сожительницу в припадке ярости. Подробности преступления раскрыли ухтинские следователи.

Не открывал двери полиции

Ранее неоднократно судимый мужчина, который провел за решеткой 11 лет своей жизни, завёл отношения с жительницей Ухты в 2011 году, сразу после освобождения из мест лишения свободы. В то время его избранница работала в детском саду, вот только после знакомства с фигурантом дела ей пришлось уйти с работы — сожитель стал ревновать её к отцам маленьких воспитанников. Сам мужчина работал на кирпичном заводе.

Чуть позже женщина и сама родила детей от своего неофициального супруга, но семейная жизнь превратилась в ад из-за его вспыльчивого характера. Ссоры часто заканчивались побоями. Он буквально запирал женщину дома и постоянно избивал.

Сожители часто ссорились, нередко ругань заканчивалась жестокими побоями.

О нездоровой ситуации в семье знали окружающие. Так, после вынужденного увольнения из детского сада, ухтинец всё же отправил благоверную зарабатывать — в столовую. Коллеги неоднократно видели на теле женщины следы буйного нрава её сожителя. При ссорах к квартире неспокойной семьи вызывали наряд полиции — только тиран двери не открывал. Случаи повторялись, женщина несколько раз пыталась уйти из нездоровых отношений и даже переезжала в другие города. Только тиран находил её и возвращал в лоно семьи.

Бил нещадно

В разгар очередной ссоры женщина, видимо, не выдержала и схватилась за нож. Она нанесла своему истязателю несколько порезов. Только вот силы оказались неравны. Мужчина схватил стоявший рядом деревянный табурет и нанёс сильный удар по голове своей жертвы. После чего стал наносить многочисленные удары по лицу, телу пострадавшей руками и ногами.

Ухтинский следователь Анастасия Елфимова.

— На допросе он показал свою руку и сказал, что бил потерпевшую с такой силой, что у него у самого опухла кисть, — рассказывает об ужасающих подробностях ухтинский следователь Анастасия Ефимова. Во время проверки показаний на месте следователи обнаружили капли крови на потолке и стенах.

После вспышки гнева житель Ухты отправился спать, пока в прихожей квартиры умирала от сильнейших побоев мать его детей. Спустя некоторое время он понял, что натворил, и вызвал скорую, а табурет, которым нанёс первый удар, выкинул в мусорный контейнер рядом с домом.

Убийца дал признательные показания.

— Женщина скончалась на месте от сочетанной тупой травмы головы и желудочного кровоизлияния. У погибшей была сломана челюсть и несколько рёбер, — следует из материалов уголовного дела.

Ужасает и тот факт, что во время происходящего в квартире находились общие дети сожителей. Шестилетние близнецы не были очевидцами убийства, но в тот момент спали в соседней комнате. Они ещё не знают, что отец зверски убил их мать. До завершения расследования и оглашения приговора суда они находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Их отец в следственном изоляторе ждёт приговора.

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