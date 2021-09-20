В Коми спасли пьяного мужчину, уронившего на себя шкаф

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В Ухте местному жителю понадобилась помощь спасателей. На мужчину упал шкаф, из-под которого выбраться самостоятельно он не смог.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу СПАС-Коми, инцидент произошел в минувшую субботу на улице Строителей. Соседи потерпевшего услышали его крики и мольбу о помощи. Они поспешили в квартиру мужчины, однако она была заперта изнутри, поэтому соседи приняли решение вызвать спасателей.

Оказалось, что шкаф на себя уронил сам мужчина, который, к слову, был в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить спасателям, как он оказался под массивной мебелью, он так и не смог.

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