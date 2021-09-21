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Общество21 сентября 2021 9:24

Глава Коми поручил принять «самые строгие меры» в образовательных учреждениях после стрельбы в Перми

Накануне 18-летний студент убил шестерых человек в стенах университета
Источник:kp.ru
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После трагедии глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших

После трагедии глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших

Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба потребовал усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Он обратился с соответствующим требованием к руководству Минобразования, а также детсадов, колледже, вузов и школ. Руководитель региона заявил, что подобное не должно повториться в Коми.

- Требую от руководителей всех образовательных учреждений, от министра науки, образования и молодежной политики принять все надлежащие меры, самые строгие меры, чтобы не допустить подобных инцидентов, чтобы не страдали наши дети и сотрудники всех образовательных учреждений, - заявил он.

Уйба также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Сегодня, 21 сентября, в Перми объявлен траур. В стрельбе, которую открыл 18-летний Тимур Б.. были убиты шесть человек, более двух десятков ранены. Погибшими стали три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также 20-летний студент. Тела еще двоих до сих пор не опознаны.

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