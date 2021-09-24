Певица Юлия Самойлова из Коми раскрыла своё финансовое положение

Она рассказала об изменениях в своей жизни и отношениях с Оксаной Самойловой Фото: Архив "КП"

Юлия Самойлова, известная певица роддом из Ухты, стала гостьей программы «Звездный час» на НТВ. Девушка рассказала в интервью о денежных трудностях, общении с семьей и творческих планах.

По словам участницы Евровидения, сейчас она редко выступает, а значит, доходы упали, а лечение артистки стоит очень дорого: за 12-дневный курс приходится отдавать 750 тысяч рублей. К слову, Самойлова, будучи прикованной к инвалидному креслу из-за спинальной мышечной атрофии, получает пенсию по инвалидности. Ее размер очень скромный — 14 тысяч рублей в месяц. Иногда девушка обращается за помощью к родителям, когда выступлений мало или их нет.

Сейчас же основной доход Юлии — это продажа песен. Так, певица рассказала, что Алла Пугачева приобрела у нее песню для своей дочери Кристины Орбакайте.

На вопрос ведущего: «Помогает ли Юлии ее кузина Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана?», девушка ответила следующее:

— Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом, — рассказала Юлия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оксана Самойлова поговорила с родным отцом спустя 20 лет В детстве инстазвезда сама приняла решение прекратить общение с родителем (подробности)