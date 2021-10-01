В Коми зафиксирован резкий рост зараженных коронавирусом

Озвучены актуальные данные по коронавирусу на 1 октября 2021 года Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом растет каждый день. Согласно обновленным данным, в республике официально подтверждено 70 371 факт инфицирования. Это на 241 случай заражения больше, чем было сутками ранее.

Также растет число тяжелых случаев заболевания, а значит, риск летального исхода увеличивается. Так, минувшую ночь не пережили еще 18 пациентов. За все время пандемии зарегистрировано 1 787 смертей от вируса.

Вместе с тем успешно побороли болезнь 63 828 человек, за сутки показатель выздоровления вырос на 319 жителей Коми.

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