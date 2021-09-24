В Коми возвращается тепло

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Понемногу в республике становится все теплее, и очередной прогноз синоптиков это подтверждает. Сегодня, 24 сентября, в регионе прогнозируется положительная температура в районе +8, +13. Правда, на северо-востоке Коми будет прохладнее: +3, +8 градусов.

Ветер будет дуть с юга, скорость его ожидается умеренная, но порой воздушный поток будет разгоняться до 14 метров в секунду. Осадки, возможно, будут, но небольшие.

Тем временем Сыктывкар дожди обойдут. Ветер ожидается южных направлений, а температура в районе +11, +13 градусов.

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