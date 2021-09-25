Жителей Коми шокировали скромные подарки капитал-шоу "Поле чудес"

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Жители Коми возмутились «невпечатлительными» призами на «Поле чудес», посвящённом 100-летию Республики Коми.

Напомним, вчера, 24 сентября, на телешоу «Поле чудес» выступали только приглашённые участники из Коми, им задавались вопросы на знание архаизмов Русского Севера.

Первый «чёрный ящик» - «сектор приз на барабане» - выпал Сергею Сотникову из Ижмы. Леонид Якубович начал торги за приз с 29 тысяч – размера пенсии Сергея Михайловича, доторговался до 70 тысяч, но пенсионер выбрал приз. В ящике оказался сертификат на двоих в Санкт-Петербург.

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Сергей Михайлович известен тем, что благодаря ему в сентябре 2010 года в Ижме в аварийном режиме благополучно приземлился ТУ-154. Ижемец по своей инициативе содержал взлётную полосу, экипаж заметил эту полосу и успешно совершил приземление.

Второй «чёрный ящик» выпал на долю игрока второй тройки – шахтёру Юрию Кузнецову, участник капитал-шоу тоже выбрал приз. Ведущий в своём репертуаре начал торги – деньги вместо приза – предлагал от 40 тысяч до трехразовой зарплаты супруги шахтёра, которая работает медиком. Юрий был непреклонен и получил приз из ящика, а там... Водка с логотипом передачи и кабачок, с чем участник и покинул тройку игроков.

В сети земляки подарки из «чёрного ящика» вызвали шквал возмущения.

- Неужели не могли Герою положить более ценный приз? Стыд и срам организаторам, - написала Мария.

- Призы-дешёвка. Ради такого праздника призы должны быть более денежные, тем более там был сам Уйба!!! Две путёвки в Питер – почему не машина? Бутылка водки – почему не однокомнатная квартира? – возмутилась Ирина Пономарёва.

- Ну и призы…. Жаль, что не взяли деньгами, - сетует Михаил.

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