Плюсовая температура продержится в Коми еще день

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Специалисты Гидрометцентра Коми представили очередной прогноз на начало недели. Согласно измерениям синоптиков, понедельник сохранит тенденцию выходных: будет умеренный ветер, положительная температура.

Единственное отличие – дождей будет мало. В остальном ожидания метеорологов по первому рабочему дню недели мало отличаются от прогноза на воскресенье. Так же прогнозируется температура в районе +4, +9 градусов, так же будет дуть ветер в восточном и юго-восточном направлениях. Дождь будет совсем небольшой и только на западе региона.

В столице же накрапывать будет только ночью, днем дождевые облака не соберутся. Ветер будет умеренный восточный, а температура в районе +7, +9 градусов.

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