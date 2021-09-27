Стефановская площадь в Сыктывкаре на Новый год станет «Столицей леса Коми края»

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Власти Сыктывкара определились с концепцией Стефановской площади на Новый год. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году она будет оформлена в стиле лесов Коми.

- К Новому году Стефановская площадь станет «Столицей леса Коми края». Так названа концепция оформления площади, которая будет посвящена природным богатствам Республики Коми, - говорится в релизе.

Концепция основана на узнаваемых образах, природных богатствах, туристических и промысловых символах.

Уточняется, что зимний городок будет разделен на четыре зоны. Первая будет олицетворять тундру. Вторая - Приполярный Урал. Третья будет украшена в стиле тайги и четвертая будет олицетворять водный мир.

Входные группы на Стефановской площади будут оформлены световыми арками с надписями «С Новым Годом!» на русском и коми языках

Еще одна фотозона «Тундра» будет включать светоотражающую конструкцию с пайетками «Северное сияние»

Также на площади появится каток, который будет расположен возле здания Главпочтамта. В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом каток будет оформлен как стадион с разметкой для хоккея с мячом.

С одной стороны на ледовом ограждении катка будет высокая рельефная композиция с символом Нового года – «Тигром» и эмблема Чемпионата Мира по хоккею с мячом, с другой - украшение световыми «Воротами». По периметру ограждения установят скамейки, по углам - светодинамические композиции.

Рядом с катком будет работать прокат коньков. Около Главпочтамта будет оформлена световая арочная конструкция 2D «С Новым годом!».

В зоне отдыха и релакса «Приполярный Урал» атмосферу создадут светящиеся цветы и деревья на фоне ледовой скульптурной композиции «Уральские горы» и скамейки вокруг ледяного костра.

Центральная зона для фото «Дед Мороз и Снегурочка с подарками» будет расположена в тематической зоне «Тайга», которая включает в себя световые декоративные деревья, световые фигуры птиц и животных: медведь, лиса, заяц и белка.

Еще одна фотозона «Тундра» будет включать светоотражающую конструкцию с пайетками «Северное сияние», световые фигуры оленя, лося, ледовые композиции «Северные травы» и «Чумы».

В игровой зоне «Водный мир» предполагается лабиринт – с волнообразными изгибами, рыбами и ракушками.

Вокруг елки расположится «хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми края». На декоративном ограждении ели будут установлены световые фигуры животных.

Создаст атмосферу и новогодняя галерея «Звездное небо», в оформлении которой планируется использовать деревянные конструкции в виде галереи со световой сеткой.

Входные группы на Стефановской площади будут оформлены световыми арками с надписями «С Новым Годом!» на русском и коми языках.

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