«Ищите тело»: месяц назад в лесу Коми пропал 60-летний Александр Чукилев

Фото: из личного архива пропавшего

В Коми уже месяц родственники 60-летнего Александра Чукилева не могут найти себе места. Мужчина ушёл в лес 31 августа и не вернулся. В поход он отправился полностью подготовленным: взял еду, зарядил телефон до 100%, положил в рюкзак самое необходимое для крайнего случая.

Когда пенсионер понял, что заблудился, он позвонил спасателям, сообщил примерное местоположение и стал ждать, разведя костёр и приготовив еду. Специалисты СПАС-Коми разговаривали с ним по телефону, чтобы обнаружить мужчину и подавали ему звуковые сигналы, которые он слышал. Александр уже думал, что его найдут, но этого не произошло. Двое суток мужчину искали спасатели, но результатов не было. После этого спасатели обратились за помощью к волонтерам.

Найти живым Александра уже никто, кажется, не надеется, так как еды и запасов у него уже не осталось, местность болотистая, а в лесу гуляют медведи. От безысходности родственники обратились к гадалкам и ясновидящим. Они в один голос говорят: «Ищите тело, в живых его уже давно нет».

Последнее, что близкие услышали от Александра, это просьбу не звонить ему, так как он очень ждал звонка спасателей, а заряда оставалось совсем чуть-чуть. Родственники не могли найти себе места от переживаний, ведь пенсионер несколько месяцев назад только оправился от инсульта.

Остается загадкой, почему пенсионера так и не нашли, так как звуковые сигналы спасателей ему были слышны, а значит, он был от них недалеко. Помощи, так надеявшийся на нее Александр, так и не дождался.

Приметы: рост 165 см, телосложение xудощавое, цвет глаз серо-голубые, светло-русые волосы.

Был одет: неизвестно

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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