Глава Коми внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного из ковида

В Коми бессрочно продлили запрет на культурно-массовые мероприятия Фото: архив "КП"

В Коми изменен указ о режиме повышенной готовности, которые ввели из-за эпидемиологической ситуации в республике, связанной с коронавирусом. Поправки в документ внес глава региона Владимир Уйба.

Согласно обновленному указу, на территории Коми запрещены все культурно-массовые мероприятия. На какой срок действуют ограничения, точно не указывается.

- Запретить на территории Республики Коми культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия до принятия соответствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий, - говорится в документе.

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