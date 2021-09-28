В Воркуте дикая лисица-привереда ест с рук человека, выбирая лакомство

Фото: скриншот видео из соцсети Вконтакте

Хитромордые рыжие плутовки лисы в Коми совершенно перестали бояться человека – в наглую подходят, чтобы попросить покушать, и ко всему прочему стали привередливы в еде. Видео с забавной трапезой появилось на просторах сети: воркутинец кормит лисицу, а последняя ведёт себя очень по-свойски и попросту забавно.

Воркутинец вышел из рабочего балка, его уже встречает рыжая плутовка.

– Вторая где-то прячется, – прокомментировал автор видеоролика, не увидев вторую хитрую особь. Видимо, уже не в первый раз мужчина встречает своих необычных гостей.

Подбежавшей к балку лисе автор видеоролика предложил сушеный банан – она взяла еду прямо с рук, но осталась не совсем довольна, стала принюхиваться ещё. Следующая вкусняшка – бублик – тоже не вызвала особых эмоций у зверька.

В надежде хоть чем-то угодить лисице, мужчина зашёл в балок и стал искать «чего-нибудь вкусненького». В итоге открыл консервную банку, черпнул целую ложку паштета и вынес плутовке. Она без страха и смущения съела лакомство, причмокивая от удовольствия.

– Я понял, чем тебя надо кормить! – довольно резюмировал воркутинец.

Однако в соцсетях доброго жителя Заполярья многие осудили.

– Позже медведь придёт, – уверен Игорь Рябов.

– Через пару дней: "В Воркуте вспышка бешенства", – прокомментировала пользователь под ником Nina Nina.

– Скорее всего, это чья-то домашняя сбежала, – предположил Игорь Ребров.

Напомним, в Воркуте ранее уже встречали лисицу с необычными вкусовыми предпочтениями. В начале августа местный житель застал рыжую плутовку за поеданием пиццы, возможно, это и есть та самая лисичка.

Охотник со стажем Алексей Попов из Троицко-Печорского района уже ранее сообщал, что отсутствия инстинкта самосохранения может быть признаком бешенства у животного:

– Здоровая лисица испугалась бы человека, утащила бы еду в кусты. К тому же сейчас нет дефицита еды. Животное, больное бешенством, свободно подходит к человеку. Конечно, есть вероятность того, что лису приучили уже, но всё-таки надо быть осторожным.

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