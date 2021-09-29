Перед властями Коми поставили задачу вакцинировать 80% населения

В Коми должны привить от ковида 80 процентов населения Фото: Архив "КП"

В Коми обязаны вакцинировать от коронавируса 80% жителей республики. Об этом в своём традиционном видеообращении сообщил руководитель региона Владимир Уйба. По его словам, такую задачу перед властями Коми поставил федеральный оперативный штаб.

— Выйти на нормальные цифры должна помочь вакцинация. Стоит задача привить уже не 60% населения, а 80%, — сказал он.

Уйба добавил, что в Коми создан достаточный запас вакцины от ковида. На данный момент республика располагает более 149 тысячами дозами препарата, а вакцинацию прошли лишь 250 тысяч человек.

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