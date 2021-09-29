«Люди устали, ждут помощи!»: отчаявшиеся жители Коми записали видеообращение Президенту

Фото: предоставлено Полиной Ширяевой

Отчаявшись ждать реакции местных властей, жители Важгорта Удорского района Коми записали видеообращение самому Президенту страны Владимиру Путину (хотя свой Путин у нас есть, мы помним), чтобы поделиться проблемами глубинки. Проблем много, но чашу терпения сельчан переполнило то, что на селе закрывается стационар. Поэтому сельчане собрались вместе, включили камеру и выговорились на двух государственных языках. Подробнее - в материале «КП-Коми».

Жители села не смогли добиться отмены закрытия стационара – в руках большая стопка отписок региональных властей. Круглосуточный стационар – всего 4 койки, но они очень необходимы для местного населения, где большая часть жителей пенсионеры.

– Как планируется закрыть круглосуточный стационар, если до райцентра у нас 160 километров, дорога плохая! Однако чиновники с нами не согласны – по документам с дорогой у нас тоже все хорошо! – сообщает местный.

Почти часовое обращение они посвятили главным проблемам села – плохое состояние дорог до села, закрытие круглосуточного стационара, отсутствие диалога с местной властью.

– Мы поставлены на вымирание! Больница хорошая, теплая, есть физиокабинет. Фельдшер даже сама готова работать в стационаре, лишь бы он не закрывался. Но законы такие, что на документах подписи ставить имеет право только врач, – сетуют жители села.

По словам местных жителей, в Важгорте хотели закрыть и школу-сад, но родители отстояли. Районная власть сообщила родителям, что крыша не в пригодном состоянии, чтобы её поменять, требуется 2 млн рублей.

– Откуда они такие цифры берут? Мы все меняем крыши у своих домов! Жесть так дорого не стоит, – возмутились сельчане.

Местные жители подчеркнули, что село Важгорт, которому насчитывается 531 год, имеет богатую культурную историю, населено хорошими и трудолюбивыми людьми.

– Люди устали от того, что власть ничего не делает для людей на местах! Действует какая-то антинародная программа! Люди устали, ждут помощи! – заявила местная жительница.

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