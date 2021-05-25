«Для вас я — Путин»: глава Коми поговорил с жителями Мутного Материка

В Кремле поддержали главу Коми Владимиру Уйбу, который на встрече с жителям назвал себя «Путиным». Фото: пресс-служба главы Коми.

Глава Республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении фразой «Для вас я — Путин!». Такое уверенное заявление глава региона сделал после того, как местные жители захотели обратиться напрямую к Президенту России Владимиру Путину.

На встрече с жителями села Мутный Материк Усинского района Владимир Уйба попросил жителей села сформировать «перечень вопросов». Фото: пресс-служба главы Коми.

Напомним, встреча с жителями села Мутный Материк прошла 17 мая после того, как появилась видеозапись стихийного собрания односельчан, возмущённых последствиями нефтеразлива. Специалисты обнаружили утечку 11 мая 2021 года. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы.

На встрече с местными жителями Владимир Уйба попросил граждан сформировать перечень проблемных вопросов по селу и подчеркнул, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». В ответ возбуждённые встречей жители ответили, что делают это каждый год («А Усинск пропадает!»), некоторые прокомментировали, что, наверно, стоит обращаться «напрямую к Путину».

– Мне лично ни разу не давали [списка проблемных вопросов]. У вас я — Путин. Какой Путин вам? – парировал Владимир Уйба, после чего один из присутствующих переспросил: «Вы наш Путин?» Губернатор повторил свои слова: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?»

Высказывание главы вызвало, с одной стороны, недоумение жителей республики (шутка ли, сравнить себя с Президентом!), но с другой, как пояснили в администрации, подчеркнуло чёткую иерархию в системе вертикали власти. Проблемы региона должны решаться на местах.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Он избран жителями Коми

«Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо сначала разобраться на местном уровне, – комментирует диалог пресс-служба руководителя Коми. – В республике высшее должностное лицо – Глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями Главой Республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики, а не президент страны».

Жители села Мутный Материк. Фото: пресс-служба главы Коми.

По убеждению властей, глава республики несёт ответственность за то, что происходит на территории региона: «Владимир Викторович эту ответственность с себя не снимает. Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми».

КСТАТИ

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ В КРЕМЛЕ

В Кремле поддержали главу Коми Владимиру Уйбу, который на встрече с жителям назвал себя «Путиным».

– Там полно, насколько понимаю, у губернатора недоброжелателей. Они выдергивают что-то из контекста и вирусно начинают засорять эфир. Губернатор сказал, что есть полномочия и ответственность перед регионом. Любой губернатор должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз, – отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Село Мутный Материк. Фото: пресс-служба главы Коми.

ВАЖНО

На днях «Лукойл» сообщил, что заканчивает ликвидацию последствий нефтеразлива на Ошском месторождении. Компания отмечала, что населенным пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне РФ, ничто не угрожает.

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