«Места хватит и для коми театра, и для больниц»: глава минстроя – о концепции застройки кластера «Югыд Чой»

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Глава минстроя Коми Игорь Кузьмичев выступил на заседании сессии Госсовета Коми с докладом о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности Республики Коми», после чего ему задали вопросы о строительстве социального и медицинского кластера в микрорайоне «Югыд Чой».

Напомним, ранее мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова озвучила свою позицию по вопросу высотной застройки в городе. Сити-менеджер однозначно заявила, что не желает возводить в столице высокие дома, отдав предпочтение более стандартным размерам.

— Пока это лишь концепция, она открыта для обсуждения. Будут учитываться все мнения, а после будет найдено оптимально взвешенное решение, которое не приведет к дискомфорту и ущемлению прав и интересов граждан, — прокомментировал Игорь Кузьмичев. — На данный момент это всего лишь концепция по изменению этажности до определённых высот.

Депутат Екатерина Дьячкова задала вопрос: правда ли, что новое здание для национального музыкально-драматического театра планируют построить в микрорайоне «Югыд Чой»?

— На текущий момент участок под «Югыд Чой» взят в аренду до 2025 года, его правообладатель — Фонд жилищного строительства. Сейчас тремя сторонами ведутся переговоры о реализации участка. Мы видим размещение театра там. Там с одной стороны — Эжва, с другой — Орбита, и больше половины жителей Сыктывкара окажутся рядом с районом «Югыд Чой». Социальный медицинский объект, который планируется на этом участке, будет также более доступен, чем в исторической части города, по нашему мнению. Площадь участка — 45 га, места достаточно будет и для медицинских, и социальных, и культурных объектов. Дом в 25 этажей в «Югыд Чой» никто не собирается размещать, — заверил депутатов Игорь Кузьмичев.

О планах на район «Югыд Чой» Игорь Кузьмичев рассказал 29 сентября, он разместил в своем инстаграм итоги встречи с «Фондом жилищного строительства г. Сыктывкара», где была представлена концепция нового микрорайона.

Фото: инстаграм Игоря Кузьмичева

— Мини-город внутри большого города. Микрорайон каскадом спустится с трассы Сыктывкар-Эжва к реке, и будет представлен 46 домами переменной этажности. Благодаря уникальности расположения, жилая зона удалена от шумных центральных районов города, жители «Югыд-Чоя» будут иметь возможность в полной мере наслаждаться безавтомобильными зонами, спортивными объектами, площадками для игр детей и отдыха взрослых. И всё это будет сочетаться с медико-социальным кластером! — написал своих соцсетях политик.

Автор проекта – архитектор с известным именем Михаил Филиппов, признанный лидер неоклассического направления в российской архитектуре.

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