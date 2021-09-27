Мэр Сыктывкара отвергла план по возведению высоток

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В соцсетях мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова озвучила свою позицию по вопросу высотной застройки в городе. Сити-менеджер однозначно заявила, что не желает возводить в столице высокие дома, отдав предпочтение более стандартным размерам.

По ее словам, Минстрой республики настаивает на такой застройке, однако сама глава администрации города от этой идеи отказалась. По крайней мере, речь идет о центре города. Также Наталья Хозяинова спросила мнение горожан по этому вопросу, большинство пользователей соцсетей поддержали мэра.

С позицией руководительницы мэрии согласился и главный архитектор города Владимир Рунг. Он подчеркнул, что считает строительство 25-этажных домов антигуманным, в особенности для Сыктывкара. С его слов, в городе нет никаких предпосылок для подобной застройки: ни по планировке, ни по исторический части столицы.

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