Начало октября в Коми ознаменуется снегом и дождем

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Первый день октября в Коми выдастся облачным и пасмурным. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается мокрый снег с дождём. К тому же, ситуация на дорогах ухудшится — в некоторых районах Коми прогнозируется туман.

— Ветер северный, северо-западный. Скорость воздушного потока будет достигать 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке до 15-17 м/с, — сообщили региональные метеорологи.

Также они добавили, что 1 октября температура ночью будет +1...+6, при прояснении 0...-5. Днем же столбик термометра поднимется до +3...+8, на юго-западе +7...+12 градусов тепла.

Существенно погода не изменится и в выходные.

— В субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура ночью 0...-5, днем +2...+7, местами ночью +1...+6, днем +7...+12 градусов, — заключили синоптики.

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