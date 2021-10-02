В выходные в Коми температура воздуха опустится до -4 градусов

Фото: pexels.com

В Субботу, 2 октября, в Коми прогнозируются заморозки до -4 градусов. Об этом сообщили синоптики ЦГМС республики.

По их данным, температура днем составит днем +2...+7, теплее будет в южных районах Коми. Там столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов тепла. Ночью же похолодает до -4...+1 градуса.

В этот день ожидается дождливая погода, в некоторых регионах республики пройдет снег.

Существенно погода не поменяется и в воскресенье, 3 октября.

- В конце недели будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, на северо-востоке со снегом, - заключили метеорологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики составили прогноз на холодное время года в Коми (подробности)