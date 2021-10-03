В воскресенье в Коми до +9 градусов

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В воскресенье, 3 октября, в Коми ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит 9 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми местами ожидаются дожди, а на крайнем северо-востоке – снег. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов, а на крайнем северо-востоке – 0-5 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми будет без существенных осадков. В городе ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов.

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