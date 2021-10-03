За сутки в Коми не умер ни один больной коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 3 октября, в Коми зафиксировали 257 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 70 877 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 482 пациента. За весь период пандемии из больниц выписали 64 448 человек. За последние сутки в Коми не умер ни один больной коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1792 смертельных случая среди людей с таким диагнозом.

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