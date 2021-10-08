«Я не готов принять»: в Коми скорбят по погибшему в горах 48-летнему альпинисту

Фото из личного архива Андрея Голетарова

В Крыму при трагических обстоятельствах погиб 48-летний альпинист Андрей Голетаров. О смерти мужчины сообщили его приятели и коллеги по увлечению. По их словам, интинец сорвался с горы около города Сокол.

Ранний уход из жизни стал для его близких настоящим шоком. Они до сих пор не могут осознать, что крымский поход в горы стал для Голетарова последним. Друг погибшего Станислав признается, что у него не получается принять факт гибели Андрея.

- Не вмещается в меня это. Нет во мне места таким потерям. Уходят люди на которых держится мир. По одному. Постепенно. Так иссыхает земля. Я не знаю, что тут можно поделать. Я не готов просто принять, - скорбит по своему другу Станислав.

В своем прощальном письме к погибшему альпинисту он обещает ему провести своих детей по маршруту, который они придумали вместе.

- Бог даст, я пройду маршрутик один. И деток своих проведу по нему, моих славных туристят. Этот маршрут мы с тобой, Андрюха, накидали пару лет назад. Ты накидывал, а я записывал. И уточнял мелочи снова и снова. Я пройду тем маршрутом, Андрей. И я расскажу моей детворе каким ты был. А потом придут новые и я их тоже поведу туда. И тоже расскажу о тебе, - обращается к мертвому товарищу мужчина.

Известие о смерти Андрея Голетарова потрясла многих и оставила пустоту в душе.

- Ужасная новость! Рано, очень рано Андрей ушёл... Солнечный был Человек. Сердце плачет, - пишет Лариса.

- Большая потеря! Сколько схожено и сколько еще не схожено было, - скорбит Алена.

Сейчас семья альпиниста не только должна примириться с потерей, но и организовать похороны мужчины. Для этого нужна приличная сумма денег, ведь тело Андрея нужно транспортировать из другой республики в Инту. Для этого объявлен сбор средств в поддержку семьи Андрея.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка Мартаковой Юлии Владимировны по номеру телефона 8 (904) 100-23-06, сообщается в соцсетях. Они будут переданы родителям Андрея Голетарева.

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