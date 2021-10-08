В Усть-Цилемском районе Коми отремонтировали интернат кадетской школы

Фото: Лукойл Коми.

Находившееся прежде в аварийном состоянии здание привели в порядок в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». На проведение работ по капитальному ремонту здания нефтяники перечислили более 30 млн рублей.

Никаких преград

В кадетской школе села Коровий Ручей сегодня обучаются 130 детей. В их числе – ребята из села Нерица, которые во время учебы живут в расположенном рядом со школой интернате. Здание, построенное еще в 60-е годы прошлого века, раньше сложно было назвать комфортным для проживания из-за общего аварийного состояния, отсутствия душевых и канализации.

Фото: Лукойл Коми.

На средства, перечисленные компанией «ЛУКОЙЛ», провели капитальный ремонт здания: утеплили стены, заменили полы, установили душевые кабины и санузлы, подвели инженерные коммуникации. Преобразились и жилые комнаты: после косметического ремонта их обставили новой мебелью.

Фото: Лукойл Коми.

С сентября здесь уже живут школьники. В ходе рабочей поездки в район ребят навестили генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и его заместитель по связям с общественностью, депутат Государственного Совета РК Евгения Лясковская.

Фото: Лукойл Коми.

– На пути к знаниям не должно быть никаких преград, – сказал Александр Голованев. – Теплая и уютная обстановка – необходимое условие для того, чтобы вы продолжали учиться, оставались примером для сверстников и с радостью возвращались в школу после каникул.

Встречи и открытия

Вклад ЛУКОЙЛ-Коми в развитие кадетского движения в Усть-Цильме отметил глава муниципального района – руководитель администрации Николай Канев. С 2009 года, когда был открыт первый кадетский класс, предприятие оказывает школе постоянную финансовую поддержку. Средства перечисляются на укрепление материально-технической базы учреждения, обустройство школьного стадиона, организацию ежегодных выездов школьников для участия в «Вахте памяти» в Невельском районе Псковской области и других мероприятий.

Фото: Лукойл Коми.

Также Александр Голованев, Николай Канев и Евгения Лясковская приняли участие в открытии экотропы – рекреационного объекта на окраине Усть-Цильмы, обустроенного этим летом на средства грантов Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Кроме того, посетили районную организацию ветеранов, где приняли участие во встрече с общественниками, в том числе из Межрегионального движения «Русь Печорская».

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