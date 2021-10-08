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Дом. Семья8 октября 2021 16:55

Видеоловушки нацпарка «Койгородский» в Коми собрали богатый киноурожай

Главные роли сыграли самые важные хозяева леса
Елена СЕРГЕЕВА
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Хозяин леса лось. Скрин видеоловушки.

Хозяин леса лось. Скрин видеоловушки.

Видеоловушки национального парка «Койгородский» продолжают радовать сотрудников шикарными кадрами, главными героями которых являются сами лесные жители и гости заповедника.

Эти видеоловушки дают возможность и нам, читателям, полюбоваться настоящими хозяевами леса: вот переплывает реку лось, гуляет по тропе медведь, бегает ночью кабан. Благодаря дневным и ночным видеосъемкам сотрудники заповедника фиксируют, кто из видов обитает в заповеднике постоянно, а кто захаживает случайно и вдруг.

В нацпарке Койгородский в Коми гуляет медведь

В этом году набрался поистине уникальный «оскароносный» киноурожай, который подробно расскажет о животном мире, существующем на территории парка.

Как уточнили в парке, обычно ловушки устанавливаются в известных местах скопления животных, а также в местах, характерных для обитания тех или иных видов, в местах передвижения их во время миграций и др.

В нацпарке Койгородский в Коми бегает кабан

Виды животных, зафиксированные фотоловушками на территории парка, – типичные представители таёжной фауны.

В нацпарке Койгородский в Коми переплывает реку лось

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