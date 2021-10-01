В Сыктывкаре мать кормила 4-летнюю девочку кашей с тараканами

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В Сыктывкаре маленькая девочка вынуждена питаться тухлой печенью и кашей с тараканами. Дело в том, что мама ребенка ведет асоциальный образ жизни и не заботится о дочери. Зачастую женщина забывает готовить еду, потому 4-летний ребенок вынужден питаться испорченной едой или вовсе голодать.

О чудовищном положении ребенка рассказали жители Эжвы. Они прислали в редакцию БНК видеоролик. на котором запечатлен рацион девочки, а также условия дома, в котором живет семья: грязные полы, бутылки из-под пива на табуретке, а также всюду разбросанные вещи. Эжвинцы сильно беспокоятся о состоянии ребенка и его здоровье и просят правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию.

Их клич в социальных сетях полицейские заметили. После публикации ролика сотрудники МВД выехали на место и узнали, что матерью девочки является 24-летняя девушка. Оказалось, что она не в первый раз попадает в поле зрение спецслужб и соцработников.

В отношении матери ребенка полицейскими составлен административный материал о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Сейчас девочка находится у бабушки, которая забрала ее к себе до приезда сотрудников полиции.

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