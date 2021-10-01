Появилось видео смертельной аварии в Сыктывкаре, в которой погибла женщина

Фото предоставлено «КП-Коми» народным корреспондентом

В Сыктывкаре женщина за рулем Suzuki насмерть сбила женщину, наехала на ребенка, а также врезалась в другую легковушку. Страшная авария произошла сегодня, 1 октября, утром.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано на перекрестке улицы Орджоникидзе - Октябрьский проспект. Женщина наехала на ребенка, который переходил улицу на зеленый сигнал светофора, после чего она продолжила движение. По словам очевидцев, было похоже, что водитель перепутала педали от страха.

Далее, не справившись с управлением, женщина выехала на тротуар, где сбила сыктывкарку. От травм пострадавшая женщина погибла на месте. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторная столкнулась с Volkswagen.

Ранее мы сообщали, что ребенка госпитализировали в Республиканскую клиническую детскую больницу. Как сообщают наши источники, ребенок находится в коме.

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