В Коми от коронавируса погибло 1 792 человека

В Коми выросло число зараженных ковидом
Фото: Архив "КП"
В Коми зафиксирован очередной значительный рост заболевших ковидом. Так, суточный прирост заболевших составил 249 пациентов. Об этом сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
За все время пандемии лабораторно подтвердили 70 620 случаев заражения COVID-19. Также сообщается, что фактов выздоровления в республике насчитывается 63 966, 138 – за последние сутки.
Жертвами вируса стали 1 792 пациента. Показатель смертности за сутки вырос на пять летальных исходов.
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