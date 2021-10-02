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Здоровье2 октября 2021 11:37

В Коми от коронавируса погибло 1 792 человека

Минувшую ночь не пережили пять пациентов
Источник:kp.ru
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В Коми выросло число зараженных ковидом

В Коми выросло число зараженных ковидом

Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован очередной значительный рост заболевших ковидом. Так, суточный прирост заболевших составил 249 пациентов. Об этом сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За все время пандемии лабораторно подтвердили 70 620 случаев заражения COVID-19. Также сообщается, что фактов выздоровления в республике насчитывается 63 966, 138 – за последние сутки.

Жертвами вируса стали 1 792 пациента. Показатель смертности за сутки вырос на пять летальных исходов.

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