Температура в Коми плавно спускается к нулю

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Постепенно в отдельных районах Коми становится все холоднее, понижение температуры с каждым днем затрагивает все больше районов. На этот раз в понедельник региональные синоптики обещают минимальную температуру до -5 градусов.

Точнее, 0, -5 будет только ночью и при прояснениях, пока погода будет облачной, такого резкого похолодания не ожидается. Однако в северо-восточной части температура уже ниже, чем в остальной республике: +2, +7. Без этих факторов средняя температура будет держаться на уровне 0, +5 ночью и +6, +11 днем.

Из других неприятностей погоды ожидается лишь туман ранним утром. Осадки, если и выпадут, то совсем небольшие. Ветер будет несильным южных направлений. В Сыктывкаре погодные ожидания специалистов в целом такие же, как и по региону. Единственная разница – температура: в столице будет 0, +2 ночью, +7, +9 днем.

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