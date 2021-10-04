«Наш дом превращается в огромную свалку»: очередное общежитие в Коми довели до плачевного состояния сами жильцы

Фото: сообщество «Чёрный список Сыктывкара»

В очередной раз в социальных сетях «славятся» общежития Эжвинского района Сыктывкара, где царит полный беспорядок.

Ранее мы писали об общежитии на Мира 17, где стены с наскальной росписью и выломанными почтовыми ящиками дома создают полное ощущение апокалипсиса.

Сейчас в поле зрения общежитие на Мира 7, его подписчики городских сообществ узнали по фото.

Фото: Анастасия Михеева

Некоторые жильцы общежития, посчитав, что не барское дело доносить мусор до мусорного контейнера, стали вываливать нечистоты прямо у входа общежития, у лестничных перил, у входа. Не стесняясь порицания дисциплинированных соседей, минуя правила пожарной безопасности, под ноги в подъезде выброшено всё – и помои, и бутылки, и другой мусор.

Фото: Анастасия Михеева

- Это образ жизни... Когда нет грязи, им чего-то не хватает, - прокомментировала ситуацию Евгения Корсак.

- Таким людям по барабану, где мусор выкидывать, - написала Николь Сергиенко.

- У нас также возле подъезда выкидывают, - с печалью сообщила Екатерина Корецкая.

-Мместные, моральные уроды. Мало того, что так оставляют, так ещё кидают сверху вниз. Твари одним словом, слов других просто не нахожу, - сетует Елена Кузнецова.

Жильцы возмущены, но как решить эту проблему не знают, ведь выселить соседей за то, что они превращают общий дом в помойку, нет полномочий.

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