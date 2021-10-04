В Сыктывкаре под окнами жилого дома обнаружен труп 14-летней девочки

Тело девочки нашли в эжвинском дворе Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре произошла трагедия, унесшая жизнь 14-летней Вики. Девочка покончила жизнь самоубийством: ее тело нашли во дворе жилого дома на улице Ветеранов.

Как удалось выяснить «КП-Коми», в этот день подросток была не одна. Свой план она собиралась воплотить в жизнь вместе с 11-летней подругой Машей, однако младшая из девочек в последний момент пришла в себя и отказалась от идеи.

Маша вся в слезах о происшествии рассказала в социальных сетях знакомым, где ее аудиосообщение растиражировалось по группам и чатам. Друзья и близкие Вики находятся в шоке и не могут поверить, что 14-летний подросток решился на такой шаг.

Факт гибели девочки «КП-Коми» подтвердили в Следкоме. В ведомстве сообщили, что проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств трагедии.

- Следственными органами СК России по Республике Коми выясняются обстоятельства смерти 14-летней девочки в Сыктывкаре, - заявили в СК.

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