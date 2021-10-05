В Коми за сутки зарегистрировано более 250 фактов заражения ковидом

Число заражений коронавирусом в Коми достигло 71 тысячи Фото: Архив "КП"

В Коми растет количество выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. Новые данные на 5 октября озвучены оперативным штабом России. За весь период пандемии было зарегистрировано 71 383 случаев ковида на территории региона. Суточный же прирост составил 255. Выписано всего 64 963 пациента, излечившихся от болезни. Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 78 человек.

Отмечается, что в Коми вновь выросло количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончался один человек. Последствия болезни не смогли пережить 1 806 пациентов за все время пандемии.

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