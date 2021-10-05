«Ее слушались беспрекословно»: жительница Коми рассказала о своем любимом учителе

На уроках Лидии Ивановны Рочевой всегда была железная дисциплина

В России 5 октября отмечают День учителя. Профессиональный праздник людей, с которых буквально начинается все – открытие талантов, развитие способностей, выбор будущей профессии. «Комсомолка» поздравляет педагогов с их профессиональным праздником и публикует поздравления от благодарных учеников. Вот одно из этих посланий – обращение к любимому учителю от выпускницы Щельяюрской школы Аллы Терентьевой.

Любимому учителю посвящается

Сначала был чистый белый лист. А потом я, одиннадцатилетняя, зашла в кабинет №11 на втором этаже поселковой щельяюрской школы. Взяла в руку ручку. Начала писать.

Я была непоседливым, невнимательным ребенком, но на уроках Лидии Ивановны Рочевой всегда была железная дисциплина, которую своей мягкой рукой легко уже не один учебный год держала хрупкая учительница русского языка и русской литературы. Ее немного боялись, и очень сильно уважали – звук ее каблучков до сих пор слышат притихшие школьники. Школьники, которым посчастливилось попасть в тот 11-й кабинет.

Я до сих пор не знаю, как так вышло, что у шумной и недисциплинированной меня случилась любовь с первого урока со строгой, требовательной филологиней. Но именно этот первый урок выстроил мою последующую жизнь на долгие годы.

Ее слушались беспрекословно. В кабинете была глухая тишина, если не дай Бог часть класса не прочитала заданное на предыдущем уроке произведение. Но если текст освоили все – дискуссии продолжались и после урока. На перемене никто не вскакивал со своих мест – обсуждение, «кто прав, а кто виноват» разгорались часто. Это были не подростковые конфликты, а жаркое обсуждение героев, или этимологии слов. Тема могла растянуться на несколько дней, периодически всплывая в беседах с одноклассниками. Так, например, мы до следующего урока русского языка обсуждали ударение и склонение слова «аэропорт».

Не проходило ни одного урока, чтобы дети не учились создавать что-то новое

В старших классах мы начали работать в группах – писать стихи, делать презентации для поэтических направлений «Серебряного века». Не проходило ни одного урока, чтобы мы не учились создавать что-то новое. Каждые 45 минут заканчивались не только усвоением новых знаний по предметам, но и пополнением копилочки с житейской мудростью. В один из дней она сказала, что уроки литературы – главная дисциплина не только по знакомству с творчеством классиков, но и по привитию моральных и этических ценностей. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько это замечание было верным.

Чем старше мы становились, тем ближе у класса были отношения с учителем русского. У нас были общие шутки, обсуждение насущных тем. Позже кто-то из одноклассников даже стал приходить и просить у нее совета, столкнувшись с какими-то своими, подростковыми проблемами. Я думаю, так делал не только наш класс, многие шли и идут к ней за поддержкой.

Я не хочу обижать остальных своих учителей, но в какой-то момент все они померкли по значимости для меня. Кажется, в классе 8-м остальные предметники стали это понимать, и на меня, шебутную, жаловаться не маме. Лидия Ивановна улыбаясь, журила меня, сидящую за первой партой. «Алла, почему же все жалуются мне на тебя». И какое-то время я сидела на физике или алгебре смирно.

В том же восьмом классе стало окончательно понятно – эта почти сакральная связь меня и моего любимого учителя предопределит мою будущую профессию.

Дальше были сочинения, которыми она восхищалась, победы на предметных олимпиадах, мое нетерпение на каждом уроке литературы, я буквально вскакивала со стула, чтобы ответить. Лидия Ивановна научила меня видеть текст. Работать с текстом, анализировать прочитанное, чувствовать его. Она научила меня писать.

Разумеется, получив диплом, я пошла на филфак педагогического института – продолжить дело своего любимого учителя. И я хотела стать педагогом. На практике стало понятно, что планка так высока, а быть учителем хуже, чем Лидия Ивановна, я не хочу. Глядя на ситуацию теперь, я понимаю, что просто струсила…

Чем старше становились ученики, тем ближе у класса были отношения с учителем русского

Но все было не зря. Уроки литературы, 5 лет на филфаке. В 23 я стала журналистом. Буквально: я получаю зарплату за то, чему научила меня Рочева Лидия Ивановна.

Сначала был белый лист. А потом я встретилась с ней. И написала тысячи текстов. Разных. Какие-то помогали людям, давали важную информацию, какие-то веселили их. Но в каждом из этих текстов есть буква, посвященная ей.

Я не забуду первый ваш первый урок. Я не забуду последний, на котором ревел весь класс. Спасибо за то, что на чистом листе появились эти прекрасные строчки – посвящается любимому учителю.

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