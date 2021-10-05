В Коми не будут закрывать образовательные учреждения из-за коронавируса

По гриппу и ОРВИ карантин введен в пяти школах и детсадах региона Фото: Архив "КП"

В Коми не планируют введение полного карантина для образовательных учреждений. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Минобразования.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в республике нет полностью ушедших на карантин школ, колледжей, университетов и детсадов, лишь закрыты некоторые группы и классы. Так, в Коми частично закрыты 40 учреждений дошкольного образования (48 групп), 74 общеобразовательные организации (153 класса), семь профессиональных образовательных учреждений (22 группы).

В министерстве подчеркнули, что карантинные меры могут быть введены в том случае, если такое решение примет руководство образовательного учреждения.

— Массовый перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения не планируется. В случае выявления очагов заболевания в образовательных организациях руководитель принимает решение о частичном или полном переводе обучающихся на дистанционный формат обучения, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, полностью из-за гриппа и ОРВИ закрылись пять образовательных учреждений: школа-сад Визиндора Сысольского района, школа Летки Прилузского района, школа-интернат Читаево Прилузского района, детский сад №11 Ухты, школа №1 Емвы Княжпогостского района.

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