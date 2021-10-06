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Общество6 октября 2021 6:15

В Коми ветер становится все сильнее

Особенно непросто придется жителям северо-восточной части региона
Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Метеорологи Коми ожидают в ближайшие сутки усиление ветра. Днем будут порывы до 14 метров в секунду, однако не исключается и усиление до 17 м/с. Воздух будет идти с юго-западного направления. Уточняется, что с большей вероятностью усиление ветра коснется жителей северо-востока.

Ночная температура будет примерно в диапазоне -3, +2 градусов, дневная будет колебаться между +6 и +11. Прохладнее будет на все том же северо-востоке: +3, +8.

Дождей в ближайшие сутки практически не будет. Совсем небольшие осадки выпадут только в отдельных районах, например, Сыктывкара это не коснется, как и усиление ветра. Температура в городе будет в районе -1, +1 ночью и +7, +9 в светлое время.

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