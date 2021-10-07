В Коми усиливаются дожди и ветра

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По всей республике 7 октября пройдут дожди. Как обещают синоптики, осадки будут небольшие, но в северо-восточных районах они дойдут до умеренных. Единственными местами, где точно не будет дождей, стали Сыктывкар и юг региона.

В то же время с каждым днем ветер становится все сильнее. В четверг его скорость дойдет в среднем до 7-12 метров в секунду, однако не исключаются и порывы до 18 м/с. Зато в Коми станет чуть теплее: ночью прогнозируют +1, +6 градусов, а днем около +5, +10.

В Сыктывкаре обойдется и без мощных порывов ветра, но с более сильными перепадами температур. Днем потеплеет до +8, +10, однако ночью температура спустится до нуля.

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