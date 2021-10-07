В Сыктывкаре в Орбите полыхал пассажирский автобус №28

Фото: КП-Коми.

Буквально сейчас в сыктывкарском микрорайоне Орбита на улице Малышева сгорел пассажирский пазик. Пожарные уже потушили пазик. Подробности сообщает наш корреспондент.

Возгорание в автобусе №28 случилось возле печально известного торгового центра «Народный». Именно второй этаж этого здания полыхал в середине марта этого года.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре в автобусе нет. Как утверждают очевидцы, в пазике силой пламени выбило стёкла, из салона повалил густой чёрный дым.

- Пожарные открыли крышку двигателя, там всё искрилось, - рассказывают горожане. - Прям злополучное место какое-то.

На месте происшествия сейчас образовалась огромная пробка, автомобилисты объезжают горящую точку по тротуару.

Как сообщают в МЧС по Коми, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ПАЗ, Находившиеся в салоне пассажиры своевременно эвакуировались, пострадавших нет. Пожар потушили, причины устанавливаются.

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