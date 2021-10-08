В Коми число инфицированных ковидом превысило 72 тысячи человек

Коми перешагнула за новый числовой рубеж Фото: Архив "КП"

Коми перешагнула за новый числовой рубеж по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба России. Согласно им, в Коми зарегистрировано 72 176 фактов заражения ковидом.

Отмечается, что 268 были подтверждены за минувшие сутки. Цифры также говорят о том, что четвёртая волна коронавируса только набирает обороты.

Также оперштаб сообщает, что количество летальных в результате заражения ковидом достигло 1 820, из них четыре произошли минувшим днём.

Вместе с тем растёт число поборовших болезнь. Показатель выздоровления вырос за сутки на 160 и составляет на сегодняшний день 65 492 выздоровевших человека.

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