В Коми число инфицированных ковидом превысило 72 тысячи человек

Коми перешагнула за новый числовой рубеж
Фото: Архив "КП"
Коми перешагнула за новый числовой рубеж по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба России. Согласно им, в Коми зарегистрировано 72 176 фактов заражения ковидом.
Отмечается, что 268 были подтверждены за минувшие сутки. Цифры также говорят о том, что четвёртая волна коронавируса только набирает обороты.
Также оперштаб сообщает, что количество летальных в результате заражения ковидом достигло 1 820, из них четыре произошли минувшим днём.
Вместе с тем растёт число поборовших болезнь. Показатель выздоровления вырос за сутки на 160 и составляет на сегодняшний день 65 492 выздоровевших человека.
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