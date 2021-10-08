В Ухте поймают рыжую бездомную собаку, которая набросилась на ребенка

Фото: соцсети.

В Ухте бездомные собаки вновь начали нападать на людей. Самое страшное, когда жертвами внезапной животной агрессии становятся беззащитные дети. В посёлке Водный, возле Гагарина, 25 бесхозный рыжий пёс покусал мальчика на детской площадке.

— Мы с мужем и ребёнком как раз гуляли на этой площадке, всё произошло на наших глазах. У ребёнка шок, рваная глубокая рана на лице и руке. Вызывали скорую, муж позвонил в службу ЕДДС и передал все сведения, — сообщают очевидцы.

Собаку отогнали, вызвали скорую. Пострадавший ребёнок получил рваные раны лица и прокушенную руку — раны пришлось зашивать в больнице.

Как рассказывают местные, у рыжей собаки есть хозяева, но они, скорее всего, не совсем благополучные. Животное же часто бегает без присмотра, без причины кидается на людей и от неё уже приходилось отбиваться.

Фото: соцсети.

А что власти?

На сигнал о нападении собаки довольно оперативно отреагировала местная администрация: чиновники передали информацию подрядчику, который занимается отловом бездомных животных.

Однако администрация предупредила, что с отловом собак иногда возникают проблемы. Мол, собачки непредсказуемы и вообще существует ограничения отлова по условиям контракта.

— Так, при отлове и транспортировке животных без владельцев запрещается жестокое обращение с первыми. Также нельзя отлавливать зверей в присутствии детей, если только животные представляют общественную опасность. Нельзя применять способы, препараты и технические приспособления, которые влекут за собой опасные для жизни животных травмы, а также совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства по обеспечению безопасности населения и ответственного обращения с животными, — назвала варианты ограничений ухтинская мэрия.

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