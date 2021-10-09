Сыктывкарцев напугало сообщение о готовящемся теракте в городских школах

Фото неизвестного распространилось по Сети

Жителей Сыктывкара не на шутку напугало распространяющееся в Сети сообщение о том, что неизвестный молодой человек намеревается открыть стрельбу в школах. Однако, как выяснилось, подобный месседж появился в социальных сетях и у жителей других городов.

По данным правоохранителей, сообщение о предстоящем теракте не более чем фейк.

Добавим, что волна подобных «шуток» и угроз начинается сразу после громких трагедий. По каждому случаю правоохранители проводят проверку.

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