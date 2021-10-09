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Здоровье9 октября 2021 11:49

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 270 человек

Болезнь унесла жизни еще восьми пациентов
Источник:kp.ru
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В Коми растет число инфицированных коронавирусом

В Коми растет число инфицированных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 за сутки увеличилось на 270 свежих фактов - это новый месячный рекорд. Такие данные опубликованы российским оперштабом. Всего в республике с начала пандемии коронавирусом заразились 72 446 человек. За прошедшие 24 часа выросло и количество летальных исходов. От осложнений, вызванных вирусом, скончались еще восемь человека, за все время число смертей достигло 1826 Вместе с тем, более 80% заболевших успешно смогли побороть болезнь. Так, за сутки из больниц был выписан 321 человек, за все время - 65 813.

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