«Река хорошо меня встретила»: сыктывкарка проплыла более двух километров в воде с практически нулевой температурой

Счастливая и красивая! Фото: Нина ЮШКОВА

Сыктывкарка Лара Гвардина вновь удивила жителей столицы. 7 октября она совершила очередной заплыв в районе Кировского парка. Лара уже около двух лет занимается моржеванием, она уважаемый среди единомышленников человек – добилась хороших результатов и превзошла все смелые ожидания.

На термометре 10 градусов тепла, температура Сысолы и того меньше – около нуля градусов! Но когда Лару это остановливало? Помните, как она моржевала зимой в лютый мороз?

Лара Гвардина совместно с «Комсомолкой» устроила предварительный заплыв в начале октября, так сказать тренировка перед покорением новой вершины. Сделав предварительную разминку, она без промедлений направляется по песчаному пляжу к холоднющей реке, словно перенеслась в теплые дни июля, когда в Сыктывкаре стояла жара.

Без тренировки никуда! Фото: Нина ЮШКОВА

Лара никогда не отправляется ставить новые рекорды в одиночку – в этот раз её сопровождал Борис, он должен следовать за ней на моторной лодке по намеченному фарватеру.

Сопровождение обязательно. Фото: Нина ЮШКОВА

Сопровождение обязательно при подобных заплывах – нельзя исключать возможные форс-мажоры при плавании в реке, особенно в холодной. Также лодка более заметна с дальнего расстояния, ведь по Сысоле постоянно патрулирует теплоход, который просто может не заметить человека в воде.

Но Лара с лёгкостью зашла в Сысолу и начала плыть. Мимо пару раз проплывал теплоход и подавал приветственный сигнал – «капитаны» все знают Лару – она одна из немногих из Сыктывкара, кто купается в реке круглый год!

Теплоход встречает Лару приветственным сигналом! Фото: Нина ЮШКОВА

Глядя на Лару в одном купальнике, по коже пробегают мурашки! Бррр, да даже смотреть на холодную остывшую речку в ветреный октябрьский денёк невозможно, не говоря уже о том, чтобы погрузиться в холодную воду.

Обогнать Лару даже на лодке очень тяжело! Фото: Нина ЮШКОВА

Лара по всему маршруту держала с нами контакт – шутила, комментировала речное дно, если ей удавалось до него доставать, восхищалась водой.

Мель на Сысоле. Фото: Нина ЮШКОВА

Местами Сысола показывала свои подводные камни в прямом смысле – местами Лара натыкалась на мель, ей приходилось то идти пешком, то ползти на коленях. Но даже сюрпризы нашей реки не повлияли на результат – сыктывкарка благополучно взяла новую цель.

- Во время заплыва водичка мягкая, хорошо меня встретила, - поделилась своими ощущениями экстремалка.

Вода делает счастливее. Лара в этом уверена. Фото: Нина ЮШКОВА

Свой очередной заплыв 7 октября Лара посвятила своей маме Галине Ивановне, которая сейчас не рядом, она проживает в Сольвычегодске и в этот день она празднует свой день рождения.

Кстати, в середине сентября Лара проплыла 4 километра в честь 100-летнего юбилея Коми. Тогда, 14 сентября, она пробыла в воде аж 95 минут, выдержав температуру, не превышающую десяти градусов тепла.

Напомним, в ВК есть группа «Моржи Сыктывкара», в которой сейчас состоит порядка 750 человек. Ребята рады знакомствам, открыты к общению. Не все ходят плавать регулярно, основной костяк — 15 «моржей». Ребята доброжелательны и всегда поддерживают друг друга. Они даже сами очищают берег реки, вывозят мусор на свалку, вытаскиваем брёвна из реки с помощью машин.

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