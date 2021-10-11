«Слишком рано забрали небеса»: в Коми скорбят по трагически погибшей в аварии 32-летней матери

Фото из личного архива погибшей

Минувшая суббота стала черным днем для двух семей поселка Жешарт. Ранним утром 9 октября стало известно, что в селе произошла жуткая авария, в которой погибли 32-летняя женщина и 24-летний парень.

За рулем отечественной легковушки был 21-летний парень. В день трагедии он сел за руль пьяным, не справился с управлением и въехал в дерево. От удара на месте скончались двое его пассажиров.

Одной из погибших была Светлана В. - мать и любящая жена. Ее смерть стала для ее близких невероятным шоком. Они до сих пор не могут поверить, что такого веселого и жизнерадостного человека с ними больше нет.

— Красивый человек — это когда есть острый ум и приятная внешность, когда имеется доброе сердце и открытая душа, когда внутренний мир богат, а руки золотые, когда чувство юмора на высоте, а улыбка заставляет улыбнуться в ответ. И я знаю одного человека, который по-настоящему красив. Это ты! Ты на всегда останешься в моем сердце, — пишет Ольга на своей странице в социальных сетях прощальное письмо.

Ее пост собрал сотни комментариев со словами поддержки и скорби. Жители Жешарта выражают соболезнования мужу Светланы и желают ему сил воспитать их сына, который в одночасье остался без мамы.

— Светлая память о тебе светлый человек! Господи, дай сил матери, мужу и сыну. Слишком рано забрали небеса, — скорбит Марина.

Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят расследование, возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии грозит 15 лет тюрьмы.

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