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Здоровье11 октября 2021 11:34

В Коми девять человек скончались от коронавируса за сутки

Общее число зараженных близится к 73 тысячам человек
Источник:kp.ru
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В Коми растет число инфицированных коронавирусом

В Коми растет число инфицированных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми обновлены все основные показатели, отражающие эпидобстановку в регионе. Согласно данным федерального оперативного штаба, число зараженных ковидом в республике выросло на 261.

За все время пандемии коронавирусом заболело 72 975 человек, из них 66 121 успешно поборол инфекцию. За сутки количество выздоровевших пациентов выросло на 68.

Изменился и показатель смертности. Вирус унес жизни еще девяти человек. За весь период было зарегистрировано 1 836 летальных исходов в результате осложнений, вызванных инфекцией.

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