Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 11:30

В Коми число зараженных COVID-19 превысило 73 тысячи человек

За сутки диагноз был поставлен сотням жителей республики
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми продолжает расти число инфицированных ковидом

В Коми продолжает расти число инфицированных ковидом

Фото: Архив "КП"

В Коми растет количество выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. Согласно новым данным на 12 октября, в республике диагностировано еще 260 фактов инфицирования.

Также цифры говорят о том, что Коми перешагнула за новый числовой рубеж. Так, за все время пандемии было зарегистрировано 73 235 случаев коронавируса на территории Коми. Выписано с выздоровлением 66 215 пациентов, это показатель вырос за сутки на 94 человек. Вновь выросло количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 10 пациентов. Всего в Коми вирус унес жизни 1 846 зараженных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лечение одного ковид-пациента в Коми обходится в 2 млн рублей (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости