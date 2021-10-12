В Коми число зараженных COVID-19 превысило 73 тысячи человек

В Коми продолжает расти число инфицированных ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми растет количество выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. Согласно новым данным на 12 октября, в республике диагностировано еще 260 фактов инфицирования.

Также цифры говорят о том, что Коми перешагнула за новый числовой рубеж. Так, за все время пандемии было зарегистрировано 73 235 случаев коронавируса на территории Коми. Выписано с выздоровлением 66 215 пациентов, это показатель вырос за сутки на 94 человек. Вновь выросло количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 10 пациентов. Всего в Коми вирус унес жизни 1 846 зараженных.

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