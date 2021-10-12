Письмо из Германии: в Ухте нашли информацию о родственниках пожилой немки

Фрагменты письма, написанного немецким автором, выложат в сеть сотрудники Центра немецкой культуры в Ухте.

В Ухте уже вторую неделю обсуждают письмо Милиды Бобровой, присланное из другой страны. Женщина написала в местную мэрию с необычной просьбой – найти в северном городе ее родственников.

Как следует из письма, написанного пожилой жительницей Германии от руки и присланного в Ухту по почте, ее семья, как и многие другие, попала под жернова репрессий после войны. Боброва, урожденная Бургардт, по национальности немка, только вот родилась она в Советском Союзе. Не одно поколение ее предков прожило в Одесской области. Когда регион оказался под оккупацией, Бургардтов этапировали на этническую Родину. А после победы Красной армии вернули в СССР. В благодатный Одесский край, за один общий стол, они уже никогда не попадут… Юная Милида с родителями отправилась в Иркутскую область. Остальные родственники были раскиданы по разным частям необъятного Советского Союза. Спустя годы взрослая Милида уедет из России в Германию. Навсегда.

Письмо Милиды Бобровой взбудоражило многих.

Дядя Иосиф «Витаминыч»

Но несмотря на годы и расстояния, урожденная Бургардт будет помнить своих родных, оставшихся в далеком северном краю – в Ухте после разлуки останутся родственники по отцу: дедушка, бабушка, тетя и дядя. Именно дядю Иосифа и упомянет автор заграничного письма. Именно за это имя чуть позже зацепятся люди, привлечённые к поиску родственников фрау Бобровой. Фрагменты письма, написанного немецким автором, выложат в сеть сотрудники Центра немецкой культуры в Ухте. И окажется, Иосифа Венделиновича Бургардта знают и помнят многие.

– Когда мы опубликовали эту информацию, телефон стар разрываться: звонили из разных регионов страны. Да, Иосиф Бургардт действительно работал в Ухте, в геологоразведочной экспедиции номер 10. Он, к сожалению, достаточно рано умер. Милида пишет, что его убили на работе, но на самом деле это было во время отдыха, у него при купании случился сердечный приступ. Но коллеги о нем очень хорошо отзываются. Его в шутку не Венделинович, а «Витаминыч» называли, дядя Милиды был добрым, отзывчивым мужчиной. И отличным семьянином, – делится результатами поиска Татьяна Медведева, руководитель Центра немецкой культуры в Ухте.

Пожилая немка пока не знает, что ее семья, возможно, находится где-то совсем рядом.

Ищите, не затягивайте

У дяди Иосифа было 5 детей: 2 дочери и 3 сына. Елизавета, Елена, Франц, Евгений и Александр. Именно их, своих двоюродных братьев и сестер ищет Милида. Они также долгое время жили в Ухте. Но автора письма после розыскных работ немецкого Центра ждёт сюрприз – все они уехали из Коми в период с 90-х по нулевые. В архиве Ухты сохранились данные по последнему уехавшему Бургардту – Алексею, внучатому племяннику Милиды. Согласно заархивированный документам, он уволился по собственному желанию со службы в 2001 году, причина – переезд. По остальным членам семьи нет данных.

– Сведения остались только по одному из детей двоюродных сестры или брата Милиды Бобровой. О всех остальных архивных данных уже нет. К сожалению, у всех документов по физическим лицам есть срок хранения. Это напоминание всем – если кого-то ищете, не затягивайте. По истечению срока в 60, максимум 75 лет, документы из архива удаляются, – сообщила немецкому центру сотрудник архива Лариса Рохова.

Спустя десятилетия

Но знакомые семьи утверждают, что последней покинувшей семью была старшая Лиза. Именно она была инициатором переезда, и оставила Ухту только после того, как отправила всех младших на… этническую Родину. Да, письмо Бобровой-Бургардт преодолело тысячи километров, границы и часовые пояса, чтобы после ответом сообщить ей: ее родня давно уже в Германии.

К сожалению, по словам друзей семьи, двоих старших детей дяди Иосифа уже нет в живых. Но, вероятнее всего, в Германии живут ее дети, внуки, возможно даже правнуки. Сообщение о судьбе семьи своего дяди, о родне, которая где-то неподалёку, готовят для Милиды сотрудники Центра немецкой культуры, совместно с управлением культуры администрации Ухты. Своё письмо в Ухту женщина подписала : «С большой надеждой на Вашу помощь». Теперь эту надежду питают все неравнодушные, в том числе и редакция «Комсомолки». Мы очень верим, что семья воссоединится спустя десятилетия. Ведь для зова крови нет ни границ, ни времён.

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