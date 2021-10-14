«Сложно осознавать, что его нет»: близкие о скончавшемся экс-председателе Федерации профсоюзов Коми

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В Инте скончался Дмитрий Лукашенко - бывший председатель Федерации профсоюзов Коми. По сообщению близких, он умер от продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Даже несмотря на свой недуг, Дмитрий Борисович строил планы на будущее, однако сбыться им было не суждено.

Друзья и коллеги сходятся в едином мнении, что это был трудолюбивый, честный и активный человек с лидерскими качествами. По словам Валерия Гафиатулина, его друг обладал твёрдым характером и решительной нетерпимостью к несправедливости, неуважительному отношению к окружающим.

- Он был незаурядной личностью, не пытался подстраиваться под других, всегда имел своё мнение и был самим собой, - вспоминает он добрым словом Дмитрия Лукашенко.

Валерий Гафиатулин рассказал о последнем разговоре со своим давним другом. Они созванивались в День шахтера, поздравляли друг друга с праздником, вспоминали прошлое и много шутили. Тогда он еще не знал, что разговаривает с Дмитрием Борисовичем в последний раз.

- Сегодня сложно осознавать, что его нет… Царство Небесное тебе. Буду помнить. Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал Валерий Гафиатулин в своем прощальном письме к другу.

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