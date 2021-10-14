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Здоровье14 октября 2021 11:58

В Коми жертвами ковида стали еще 15 человек

В республике насчитывается более 1,8 тысяч смертей от коронавируса
Источник:kp.ru
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В Коми выросло число зараженных коронавирусом

В Коми выросло число зараженных коронавирусом

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидобстановкой в регионах России. Так, в Коми, по последним данным, было лабораторно подтверждено еще 267 фактов заражения ковидом.

По состоянию на 14 октября, общее число инфицированных в республике составляет 73 767 человек. Из них 66 836 выздоровели за все время пандемии. Данный показатель вырос за сутки на 330.

Однако не все успешно заканчивают лечение. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались1 872 пациента. Это на 15 летальных исходов больше, чем было сутками ранее.

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